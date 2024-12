Stand: 23.12.2024 11:34 Uhr Unfall in Oldenburg: Gab es davor ein illegales Autorennen?

In Oldenburg ist es am frühen Sonntagmorgen offenbar zu einem illegalen Autorennen gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren drei Autos gegen 2.15 Uhr mit zu hoher Geschwindigkeit in der Innenstadt unterwegs. Demnach verlor einer der Fahrer kurz vor einem Kreisverkehr die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen flog aus der Kurve, prallte gegen ein Straßenschild und war danach nicht mehr fahrtauglich. Als die Polizei am Unfallort eintraf, war das zerstörte Auto leer und der Fahrer verschwunden. Weitere Ermittlungen führten laut Polizei jedoch zu einem 18-Jährigen, der keinen Führerschein besitzt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wer Hinweise zu dem Unfall oder anderen beteiligten Autos geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer (0441) 790 41 15 bei der Polizei Oldenburg zu melden.

