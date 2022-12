Stand: 22.12.2022 15:37 Uhr Unfall in Lohne: Feuerwehr von der Straße abgedrängt

Ein Feuerwehrfahrzeug ist in Lohne (Landkreis Vechta) von einem Laster von der Straße gedrängt worden und im Graben gelandet. Der Lkw-Fahrer flüchtete nach dem Unfall, wie die Polizei mitteilte. Demnach fuhr das Löschfahrzeug am Donnerstag gegen 6.40 Uhr auf der Bakumer Straße Richtung Vechta, als sich von vorne ein weißes Lkw-Gespann näherte und dabei auf die Gegenfahrbahn ragte. Der Feuerwehrmann wich aus, kam mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und rutschte in den Graben, wie es weiter hieß. Der 41-Jährige wurde demnach leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Am Feuerwehrfahrzeug seien rund 500.000 Euro Schaden entstanden. Hinweise zum Unfall oder dem weißen Lkw-Gespann nimmt die Polizei Lohne unter (04442) 80 84 60 entgegen.

VIDEO: Lohne: Feuerwehrfahrzeug kippt in Graben (1 Min)

