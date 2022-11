Stand: 21.11.2022 05:57 Uhr Unfall in Großheide: Fahrer eingeklemmt

Am Sonntagabend ist ein Mann in Großheide (Landkreis Aurich) mit dem Auto gegen einen Baum gefahren und im Straßengraben liegen geblieben. Der Autofahrer war laut Feuerwehr nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Warum, sei noch nicht geklärt. Die Feuerwehrleute befreiten den verletzten und eingeklemmten Fahrer aus dem Auto und übergaben ihn an den Rettungsdienst.

