Stand: 16.08.2022 15:32 Uhr Unfall in Delmetal-Kaserne: Zwei Männer in Lebensgefahr

Auf dem Gelände der /nachrichten/niedersachsen/oldenburg_ostfriesland/lindern130_v-contentxl.jpgDelmetal-Kaserne der Bundeswehr in Delmenhorst ist es zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem zwei Menschen lebensgefährlich verletzt wurden. Laut Polizei sind der 46-Jähriger Fahrer eines privaten Fahrzeugs und sein 25-jähriger Beifahrer am späten Montagabend mit einem geparkten Anhänger kollidiert und wurden dabei eingeklemmt. Zuvor war der 46-Jährige aus noch ungeklärten Gründen über einen Bordstein und eine Grünfläche auf dem Kasernengelände gefahren. Anschließend fuhr er ungebremst in eine Fahrzeughalle, in der der Anhänger geparkt war. Ein Bundeswehr-Angehöriger wurde erst durch die ausgelösten Blinklichter des verunglückten Fahrzeugs auf das Wrack und die zwei Insassen aufmerksam. Beide erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Der Fahrer musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Ihm wurde laut Polizei Blut entnommen, um zu überprüfen, ob er unter dem Einfluss von Alkohol stand.

