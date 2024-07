Stand: 18.07.2024 19:18 Uhr Unfall in 60 Metern Höhe: Retter holen Arbeiter von Windrad

Im Landkreis Cuxhaven hat sich am Donnerstagmorgen ein Mitarbeiter einer Wartungsfirma seinen Fuß im Bereich des Rotors eines Windrads eingeklemmt. Weil der Unfall in 60 Metern Höhe passierte, mussten die Höhenretter der Feuerwehr Bremerhaven helfen, wie es in einer Mitteilung hieß. Sie brachten demnach zunächst technische Geräte an den Unfallort und befreiten den 23-Jährigen. Anschließend konnte er leicht verletzt zu Boden gebracht und in ein Krankenhaus gefahren werden. An dem Einsatz waren laut Feuerwehr insgesamt 15 Kräfte beteiligt. Angaben zum Unfallhergang konnte die Feuerwehr nicht machen.

