Stand: 10.12.2024 09:07 Uhr Unfall bei Lamstedt: Auto schleudert gegen Bäume - 22-Jähriger stirbt

Ein 22-jähriger Mann ist in der Nähe von Lamstedt im Landkreis Cuxhaven bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, verlor er Montagnachmittag auf der B495 aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dadurch kam er von der Fahrbahn ab und schleuderte gegen zwei Bäume. Er wurde in seinem Auto eingeklemmt. Feuerwehrleute befreiten den 22-Jährigen aus dem Wrack, er war allerdings so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 8.000 Euro.

