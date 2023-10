Stand: 02.10.2023 10:10 Uhr Vier Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß bei Sulingen

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B214 im Landkreis Diepholz sind am Sonntagmorgen vier Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 22-Jähriger mit seinem Auto am Sonntagmorgen zwischen Sulingen und Groß-Lessen in den Gegenverkehr geraden, wo er mit dem Kleinbus eines 67-Jährigen kollidierte. Der 22-Jährige wurde bei dem Aufprall in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er und sein 21-jähriger Beifahrer kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Kleinbus des 67-Jährigen überschlug sich nach dem Zusammenprall und blieb auf einem Acker liegen. Der 67-jährige Fahrer und sein Beifahrer wurden ebenfalls schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die B214 blieb für mehrere Stunden voll gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.10.2023 | 08:30 Uhr