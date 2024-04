Stand: 05.04.2024 06:38 Uhr Unfall auf B72: 21-Jähriger und 16-Jährige schwer verletzt

Bei einem Autounfall in Ulbargen (Landkreis Aurich) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Wagen am Donnerstagabend in dem Ortsteil der Gemeinde Großefehn nach einem Überholvorgang ins Schleudern geraten. Das Auto sei von der Straße abgekommen und in einem Graben gelandet. Der 21-jährige Fahrer und seine 16-jährige Beifahrerin kamen den Angaben zufolge in Krankenhäuser.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.04.2024 | 06:30 Uhr