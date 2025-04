Stand: 10.04.2025 07:09 Uhr Unfall auf A1: Lkw-Container kippt auf Leitplanke

Bei einem Unfall auf der A1 sind kurz hinter dem Bremer Kreuz zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei hatte ein Lkw-Fahrer am Mittwochabend wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Auflieger stürzte mit dem geladenen Container auf die Mittelleitplanke. Der Mann kam verletzt in ein Krankenhaus. Auch ein Autofahrer wurde verletzt. Weil der Auflieger des Lkw auch in die Gegenfahrbahn ragte, wurde die Autobahn in beiden Richtungen gesperrt. Zeitweise bildeten sich kilometerlange Staus. Jeweils eine Spur in jeder Fahrtrichtung bleibt nach Angaben der Polizei noch voraussichtlich bis Donnerstagmittag gesperrt, weil die Mittelleitplanke ausgetauscht werden muss.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.04.2025 | 07:30 Uhr