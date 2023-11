Stand: 21.11.2023 16:23 Uhr Unfall-Übung in Cleverns: Pkw unter Bundeswehr-Lkw eingeklemmt

Bundeswehrangehörige, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr Cleverns und Kräfte des Polizeikommissariats Jever (Landkreis Friesland) haben am Montagabend gemeinsam eine Übung absolviert. Dargestellt wurde laut Polizei ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw unter einem Bundeswehr-Lkw eingeklemmt wurde. Ein weiterer Pkw war bei der Übung ebenfalls an dem Unfall beteiligt. Objektschützer der Luftwaffe Friesland hätten das Szenario sehr realistisch vorbereitet, so die Polizei. Mehrere schwerverletzte Personen mussten bei der Übung aus den Fahrzeugen geborgen und versorgt werden. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber aus Rastede (Landkreis Oldenburg) zum Einsatz, der für Aufsehen in der Bevölkerung sorgte. Besorgte Anwohner riefen bei der Polizei in Jever an, um sich zu erkundigen. Sie erfuhren, dass es nur eine Übung war.

