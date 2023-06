Stand: 04.06.2023 13:46 Uhr Unbekannter verwüstet Golfplatz mit Auto

In Achim hat eine unbekannte Person den Rasen des Golfplatzes "erheblich beschädigt", wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Person sei in der Nacht zu Samstag mit einem Pkw über das Green gefahren. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04202) 99 60 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.06.2023 | 06:30 Uhr