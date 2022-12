Stand: 05.12.2022 16:29 Uhr Unbekannter greift in Oldenburg zwei Hundehalter an

Während sie mit ihren Hunden spazieren gingen, sind zwei Männer im Oldenburger Stadtteil Krusenbusch an verschiedenen Abenden von einem Unbekannten angegriffen wurden. Wie die Polizei mitteilte, wurden beide Männer von dem Täter zunächst bespuckt, dann auch geschlagen und getreten. Eines der Opfer wurde dabei am Donnerstag so schwer verletzt, dass es in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Die Polizei geht davon aus, dass derselbe Täter auch für den zweiten Angriff am Sonntagabend verantwortlich ist. Der Mann soll zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und schlank sein. Er habe einen Oberlippen- oder Vollbart getragen und sei etwa 20 Jahre alt. Gesprochen habe er während der Angriffe nicht. Wer den Mann oder die Angriffe beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0441) 790 41 15 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.12.2022 | 15:00 Uhr