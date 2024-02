Stand: 19.02.2024 11:16 Uhr Unbekannte wollen Geldautomaten aufhebeln - und scheitern an Nebel

Unbekannte haben am frühen Montagmorgen versucht, im Verdener Ortsteil Dauelsen den Geldautomaten der Kreissparkasse aufzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei konnten die Täter nichts erbeuten. Den Spuren am Tatort zufolge hatten die Unbekannten innerhalb der Sparkassenfiliale den Geldautomaten bereits erheblich beschädigt. Allerdings habe das Sicherungssystem der Bank - eine Vernebelungsanlage - die Unbekannten offenbar vertrieben, sagte eine Sprecherin der Polizei. Daraufhin brachen die Täter ihr Vorhaben ab und flüchteten mit einem Pkw. Die Fahndung läuft aktuell. Die B 215 war wegen des Einsatzes in der Kreissparkasse Dauelsen zeitweise voll gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.02.2024 | 06:30 Uhr