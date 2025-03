Stand: 28.03.2025 08:22 Uhr Unbekannte leiten Abwasser illegal in Bach: Polizei ermittelt

In Wiefelstede (Landkreis Ammerland) haben unbekannte Täter mehrere Kubikmeter Abwasser in den Bach Otterbäke eingeleitet. Das Abwasser stamme aus einer Hauskläranlage, so die Polizei. Die Ermittler gehen davon aus, dass es schon Anfang des Jahres mit einem Pumpfahrzeug oder einem Güllefass in den Bach abgelassen wurde. Die Ammerländer Wasseracht entdeckte die Verunreinigung aber erst in der vergangenen Woche. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet. Sie sucht nun Zeugen und bittet sie, sich unter der Telefonnummer (04488) 83 30 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.03.2025 | 06:30 Uhr