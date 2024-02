Stand: 22.02.2024 10:05 Uhr Unbekannte legen Feuer in Herrentoilette in Westerstede

Die Polizei in Westerstede (Landkreis Ammerland) sucht nach unbekannten Tätern, die mehrfach die Herrentoilette am ZOB am Hermannplatz in Brand gesetzt haben. Im Februar sei dreimal Feuer in der Toilette gelegt worden, teilt die Polizei am Mittwoch mit. Brandspuren wurden jeweils von den Putzkräften entdeckt, nachdem das Feuer schon erloschen war, zuletzt vergangene Woche Donnerstag. Die Beamten vermuten, dass die Feuer jeweils abends oder nachts gelegt wurden. Wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04488) 83 31 15 zu melden.

