Stand: 28.10.2024 12:04 Uhr Unbekannte kleben mehrere Türschlösser in Bremen zu

Unbekannte haben am Sonntag in der Bremer Innenstadt mehrere Türschlösser zugeklebt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden die Schlösser diverser Wohn- und Geschäftshäuser sowie das Türschloss des Parteibüros der Grünen beschädigt. Vermutlich haben die Täter Klebstoff verwendet, um die Türschlösser zu verschließen, heißt es. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen um Hinweise. Diese können sich unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88 melden.

