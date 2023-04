Stand: 25.04.2023 09:03 Uhr Unbekannte blockieren Motorrad-Bremsen - Fahrer stürzen

Die Polizei in Emden sucht einen oder mehrere Unbekannte, die Vorhängeschlösser an Bremsscheiben von Motorrädern gehängt haben. Bereits vergangene Woche war deshalb eine 17-jährige Motorradfahrerin gestürzt, als sie los fahren wollte. Am Wochenende stürzte ein 50-jähriger Mann, weil ebenfalls ein Vorhängeschloss seine Bremsscheibe blockierte. Die Polizei Emden überprüft einen Zusammenhang der Taten. Sie bittet Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer darum, ihre Krafträder vor der Fahrt zu kontrollieren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.04.2023 | 08:30 Uhr