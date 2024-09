Überflutungen nach heftigem Unwetter in Oldenburg

Stand: 05.09.2024 06:40 Uhr

Vorhersage Niedersachsen

Heute zunehmend heiter bis sonnig und trocken. Maximal 26 bis 32 Grad. In der zweiten Tageshälfte starke, an der See und im Oberharz stürmische Böen. In der Nacht locker bewölkt bis klar und trocken. Tiefstwerte 19 bis 15 Grad. An der See und im Bergland frischer und stark böiger Wind.

Heute nimmt der Einfluss von Hochdruckgebiet "Quentin" in Norddeutschland zu, wobei der östliche Wind im Tagesverlauf auflebt.

Heute nach morgendlicher Nebelauflösung und stellenweise wolkigem Beginn im Tagesverlauf zunehmend heiter bis sonnig und trocken. Sehr warm bis heiß, Höchstwerte um 26 Grad auf den Inseln, 28 Grad in Aurich bis 32 Grad in Dannenberg/Elbe, im Oberharz um 27 Grad. In der Westhälfte schwül. Schwacher bis mäßiger, in der zweiten Tageshälfte böig auffrischender Wind aus östlichen Richtungen mit starken, später auf den Inseln und im Oberharz stürmischen Böen. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 24 Grad auf Juist, 28 Grad in Nordhorn bis 30 Grad in Lüchow.

In der Nacht zum Freitag locker bis gering bewölkt, oft auch klar und trocken. Tiefstwerte 19 Grad auf Wangerooge bis 15 Grad im Süd-, sowie Oberharz. Schwacher bis mäßiger, teils böiger, an der See und im Bergland frischer östlicher Wind mit starken Böen.

Am Freitag überwiegend heiter und trocken, gelegentlich wolkig, verbreitet trocken, nur im äußersten Süden leichte Schauer- und Gewitterneigung. Höchstwerte 25 Grad auf Borkum bis 30 Grad im Wendland, im Oberharz bis 24 Grad. Schwacher bis mäßiger, phasenweise böig auffrischender Wind aus östlichen Richtungen, dabei starke, an der See stürmische Böen.

In der Nacht zum Sonnabend locker bewölkt, zeitweise auch klar und in vielen Regionen trocken, vom Emsland bis zur Grafschaft Bentheim teils wolkiger und einzelne Schauer möglich. Tiefstwerte 18 bis 14 Grad. Schwacher bis mäßiger östlicher Wind.

Am Sonnabend meist trockener Wechsel aus Sonne und Wolken, regional wolkige Phasen, einzelne Schauer oder Gewitter nicht ganz ausgeschlossen. Höchstwerte 24 bis 29 Grad. Schwacher bis mäßiger Ost- bis Nordostwind.

Am Sonntag zeitweise heiter, im Verlauf Aufzug kompakterer Wolken und gebietsweise Schauer und Gewitter möglich, zwischen Harz und Wendland am längsten trocken. Höchstwerte 24 bis 31 Grad. Schwacher bis mäßiger östlicher bis südlicher Wind.