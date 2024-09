Überflutungen nach heftigem Unwetter im Nordwesten Stand: 05.09.2024 08:15 Uhr Die Auswirkungen eines heftigen Unwetters am Mittwochabend machen sich auch heute noch bemerkbar. Starkregen hat in und um Oldenburg, Verden, Bremen und Cuxhaven für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt.

Aktuell ist noch die Ausfahrt Schwanewede (Landkreis Osterholz) auf der A27 wegen einer Überflutung gesperrt. Bei dem Unwetter am Mittwochabend seien Straßen und Gehwege überflutet worden sowie Keller vollgelaufen, hieß es von der Feuerwehr. Betroffen sei unter anderem der gesamte nördliche Bereich des Landkreises Oldenburg. Darunter sind laut Feuerwehr die Gemeinden Hatten, Hude und Wardenburg sowie die Gemeinde Großenkneten.

Bahnstrecke war wegen umgestürztem Baum gesperrt

In Wüsting (Landkreis Oldenburg) war laut Feuerwehr eine Bahn mit einem umstürzenden Baum kollidiert. Der Zug konnte seine Fahrt daraufhin zunächst nicht fortsetzen. Die Fahrgäste mussten in der Bahn bleiben, bis die Feuerwehr den Baum entfernt hatte und der Zug weiterfahren konnte. Die Strecke war für den Fernverkehr laut Deutscher Bahn vorübergehend gesperrt. Inzwischen ist sie wieder freigegeben. Auf den Autobahnen 27 und 29 stürzten Bäume auf die Fahrbahn, durch den starken Regen betrug die Sichtweite teils nur etwa fünf Meter. Verletzt wurde laut einer Polizeisprecherin niemand.

Notaufnahme in Oldenburger Krankenhaus überflutet

In Hude (Landkreis Oldenburg) ist auf der Holler Landstraße ein Lkw-Fahrer in seiner Kabine eingeklemmt worden. Mehrere Bäume seien dort umgestürzt und hätten den Lkw getroffen, so die Feuerwehr. Der Fahrer wurde befreit und blieb unverletzt. In der Notaufnahme des evangelischen Krankenhauses in Oldenburg gab es unterdessen laut Polizei einen Wassereinbruch. Patienten konnten aber weiter versorgt werden.

Starkregen auch im Landkreis Rotenburg - vier Unfälle

Starkregen und Aquaplaning führte zudem zu vier Unfällen auf der A1 bei Sittensen (Landkreis Rotenburg). Nach Angaben der Polizei verloren die Fahrer in allen Fällen zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Rade am Mittwochabend die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die Autos prallten demnach jeweils in die Mittel- oder Außenschutzplanken. Dabei wurde einer der Fahrer leicht verletzt. Den Schaden für alle Unfälle zusammen schätzt die Polizei auf 50.000 Euro.

Weitere Informationen Wettervorhersage für Norddeutschland Hier sehen Sie die Wettervorhersage für Norddeutschland, Niedersachsen und ihren Wohnort. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.09.2024 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Oldenburg Extremwetter