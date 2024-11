Stand: 14.11.2024 14:46 Uhr Überfall auf Drogerie mit Messer: Polizei fasst drei Verdächtige

Die Polizei hat drei junge Männer gestellt, von denen zwei in Bremen einen Drogeriemarkt überfallen haben sollen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, haben die Männer am Dienstagabend eine 62-jährige Kassiererin mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert. Sie nahmen das Geld aus der geöffneten Kasse, verstauten es in einer Tasche und flohen dann. Polizeibeamte konnten wenig später drei Heranwachsende im Alter von 17, 18 und 21 Jahren stellen. Im Keller eines Wohnhauses fanden sie die Tasche mit Bargeld, das Messer sowie andere Beweisgegenstände. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung des 17-Jährigen. Dort wurden weitere Beweise sichergestellt. Er wurde noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Zur besseren Aufklärung des Falls bittet die Polizei nun Zeugen um Hinweise. Diese können sich unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88 melden.

