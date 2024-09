Stand: 25.09.2024 15:08 Uhr Trotz Sturmflut-Saison: Oste-Sperrwerk wird weiter repariert

Das Oste-Sperrwerk nahe Balje (Landkreis Stade) bleibt wegen Reparaturarbeiten länger gesperrt als geplant. Voraussichtlich Ende November wird die Klappbrücke zwischen Neuhaus/Oste (Landkreis Cuxhaven) und Balje wieder befahrbar sein, teilte das Wasser- und Schiffahrtsstraßenamt Elbe-Nordsee mit. Laut einem Sprecher dauern die Arbeiten damit bis in die Sturmflut-Saison an. Die Fluttore funktionierten aber auch während der Bauarbeiten. Die Bauverzögerungen seien durch Lieferprobleme beim Schaltschrankbau ausgelöst worden. Am Oste-Sperrwerk wird an der Klappbrücke die Elektrotechnik und die Hydraulik überholt, was zuletzt vor 30 Jahren zum letzten Mal erfolgt ist. Zwei Millionen Euro kostet die Überholung insgesamt, im Herbst 2025 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Wegen der Arbeiten muss der Auto- und Fahrradverkehr über Geversdorf fast zehn Kilometer umgeleitet werden.

