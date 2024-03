Stand: 18.03.2024 13:06 Uhr Trio schlägt und tritt 27-Jährigen - Polizei in Vechta ermittelt

Drei unbekannte Männer haben am Sonntag in Vechta einen 27-Jährigen mit Schlägen und Tritten angegriffen und leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen schwerer Körperverletzung und sucht nach den Tätern. Dem Angriff auf einem Gehsteig waren laut Polizei verbale Streitigkeiten vorausgegangen. Die Unbekannten schlugen und traten den 27-Jährigen demnach mehrfach gegen den Oberkörper und Kopf. Auch als der Mann am Boden lag, sollen sie weiter auf ihn eingetreten haben. Die unbekannten Täter entfernten sich im Anschluss zu Fuß in Richtung Innenstadt und konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht angetroffen werden. Alle drei mutmaßlichen Täter trugen laut Polizei einen kurzen Bart, einer hat lange Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Sie sollen 1,65, 1,70 und 1,80 Meter groß sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter der Telefonnummer (04441) 94 30 entgegen.

