Stand: 15.05.2024 12:56 Uhr 3.000 Jahre altes Rad: Kreismuseum Syke zeigt einen Nachbau

Die Stadt Diepholz hat den Nachbau eines bronzezeitlichen Speichenrades an das Kreismuseum Syke übergeben. Dort wird es ab 26. Mai in der Ausstellung "Auf Sand gebaut – 5000 Jahre Gräberfeld Stühren“ gezeigt. Das Original wurde 1956 von einem Landwirt beim Torfgraben im Barnstorfer Moor entdeckt. Das Felgenstück stammt aus der Zeit zwischen zwischen 1269 und 900 v. Chr. und ist damit ein Relikt aus der Bronzezeit. Damit handele es sich um eines der ältesten Fundstücke dieser Art in Nordwestdeutschland, erklärt der Diepholzer Stadtarchivar Kim Oliver Lange. Auf der Grundlage des Radstückes konnte später ein vollständiges Speichenrad rekonstruiert werden. Der historische Nachbau wurde Mitte der 1990er Jahre an das Diepholzer Stadtarchiv übergeben und wird nun in Syke ausgestellt, zusammen mit dem Original.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min