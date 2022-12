Stand: 08.12.2022 10:12 Uhr Transporter prallt mit Lkw zusammen - ein Schwerverletzter

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 401 bei Oldenburg ist der Fahrer eines Transporters schwer verletzt worden. Der 55-jährige Bremer war am Mittwoch in Fahrtrichtung Oldenburg unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen geriet er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Anschließend stieß der Transporter gegen ein hinter dem Sattelschlepper fahrendes Auto und kam schließlich in einem Straßengraben zum Stehen. Der Mann wurde dabei schwer verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Der 28-jährige Fahrer eines weiteren Transporters konnte den Trümmerteilen auf der Fahrbahn nicht mehr ausweichen; sein Fahrzeug wurde ebenfalls erheblich beschädigt. Für die Bergung des Verletzten sowie der Fahrzeuge musste die viel befahrene Bundesstraße entlang des Küstenkanals für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei konnte zunächst keine Angaben dazu machen, ob bei dem Unfall weitere Menschen verletzt wurden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.12.2022 | 08:30 Uhr