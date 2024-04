Stand: 03.04.2024 11:22 Uhr Transperson in Bremen beleidigt und mit Pfefferspray besprüht

In Bremen ist Dienstagnachmittag eine 27-jährige Transperson auf dem Bahnhofsplatz von einem jungen Mann lautstark sexuell beleidigt worden. Vor dem Eingang eines Hotels soll ihr der Täter nach Angaben der Polizei Reizgas ins Gesicht gesprüht haben, anschließend sei er geflüchtet. Die Bundespolizei konnte den Täter stellen und an die Polizei in Bremen übergeben. Die Transperson wurde mit Augenreizungen von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren und dort behandelt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung gegen den mutmaßlichen 17-jährigen Täter. Die Beamten hätten allerdings Hinweise darauf, dass der Täter älter als angegeben sein könnte. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Weitere Informationen Polizei meldet Anstieg rechtsextremer Straftaten in Osnabrück In Stadt und Landkreis Osnabrück waren es im vergangenen Jahr mehr als 100 solcher Taten - im gesamten Nordwesten mehr als 600. (11.03.2024) mehr

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min