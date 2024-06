Stand: 06.06.2024 12:30 Uhr Traktorfahrer übersieht Radfahrerin - Frau schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Traktor in Rhauderfehn (Landkreis Leer) ist am Mittwochnachmittag eine 48-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden. Der 22-jährige Fahrer des Traktors habe die Radfahrerin beim Linksabbiegen übersehen, so die Polizei. Beim Zusammenstoß verletzte sich die Frau aus Rhauderfehn am Kopf und am Bein. Sie wurde vor Ort von Sanitätern versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Traktorfahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Der Trecker wurde nicht beschädigt.

