Nach mutmaßlichen Wolfsattacken: Umweltminister besucht Tierhalter Stand: 21.09.2023 20:06 Uhr Nach zahlreichen mutmaßlichen Wolfsrissen im Landkreis Stade will Niedersachsens Umweltminister Meyer am Freitag mit betroffenen Tierhaltern sprechen. Er fordert ein regionales Bestandsmanagement.

In den vergangenen Wochen waren 75 Schafe in den Landkreisen Stade und Harburg sowie zwei Rinder im Stadtgebiet von Stade mutmaßlich durch Wölfe gerissen worden. Die Vorfälle zeigten, dass die EU und der Bund handeln müssten, sagte Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) im Vorfeld seines Besuchs in Stade. Das Land brauche "eine bessere, schnellere und unbürokratischere Handhabe", so Meyer. Wo der Wolf trotz ausreichenden Herdenschutzes Probleme macht, müsse man ihn auch abschießen können. Klar sei aber auch, dass der Wolf in Niedersachsen bleiben werde. Daher sei ein guter Herdenschutz weiterhin wichtig.

VIDEO: Landkreis Harburg: Erneut Schafe von Wolf gerissen (18.09.2023) (3 Min)

Landvolk: Abschüsse müssen selbstverständlich werden

Das Landvolk Niedersachsen drängt auf zügige Abschüsse. Es müsse sofort gehandelt werden, um die Situation wieder in den Griff zu bekommen, hieß es. In einem Flächen- und Tourismusland könnten nicht alle Wiesen mit Nutztieren wolfssicher eingezäunt werden. Herdenschutz und Abschüsse auffälliger Wölfe müssten selbstverständlich werden, sonst gehe die Akzeptanz bei den Menschen auf dem Land verloren.

Kritik an Tierhaltern

Der Freundeskreis freilebender Wölfe dagegen wirft den Tierhaltern vor, ihre Tiere nicht ausreichend mit wolfsabweisenden Zäunen geschützt zu haben. Zudem schüre der Bauernverband mit falschen Zahlen zur Wolfspopulation Angst, so der Vorwurf.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wolf