Tödliches Feuer in Pflegeheim: Hinweise auf Brandursache Stand: 14.06.2024 17:43 Uhr Nach dem tödlichen Brand in einem Pflegeheim in Oyten (Landkreis Verden) geht die Polizei von fahrlässiger Brandstiftung durch einen Bewohner aus. Bei dem Feuer Anfang Juni waren zwei Frauen gestorben.

Untersuchungen der Polizei und eines Gutachters hätten ergeben, dass das Feuer in einem Zimmer zweier Bewohner des Heims ausgebrochen war, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Von dort aus sei der Rauch durch die Einrichtung gezogen. Ein technischer Defekt könne ausgeschlossen werden, hieß es. In diesem Zusammenhang hat sich laut Polizei der Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung durch einen der Zimmerbewohner ergeben. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Videos 1 Min Oyten: Zwei Seniorinnen sterben bei Brand in Altenheim Weitere drei Bewohner wurden verletzt. Rund 60 Menschen konnte die Feuerwehr aus dem Gebäude retten. (06.06.2024) 1 Min

Brand in Pflegeheim: Zwei Tote, drei Schwerlverletzte

Der Brand war in der Nacht vom 5. zum 6. Juni ausgebrochen. Zwei 89 und 95 Jahre alte Bewohnerinnen kamen dabei ums Leben, drei weitere Personen wurden schwer verletzt. Die 60 pflegebedürftigen und teils dementen Patientinnen und Patienten mussten mit Drehleitern und Rollstühlen aus dem Gebäude gerettet werden. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

