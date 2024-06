Brand in Pflegeheim in Oyten: Zwei Tote, drei Schwerverletzte Stand: 06.06.2024 12:24 Uhr Bei einem Großeinsatz haben Rettungskräfte in Oyten (Landkreis Verden) in der Nacht etwa 60 Menschen aus einem brennenden Pflegeheim geholt. Zwei Bewohner starben, drei wurden schwer verletzt.

Das Feuer war laut der Polizei kurz nach Mitternacht im ersten Stock des Pflegeheims ausgebrochen. Mehr als 100 Feuerwehrleute, auch aus den umliegenden Ortschaften, seien vor Ort gewesen, um die Flammen zu bekämpfen. Nachdem sie die pflegebedürftigen und mitunter dementen Patientinnen und Patienten aus dem Gebäude gerettet hatten, kümmerten sich anschließend um sie. Insgesamt seien 29 Rettungswagen, sieben Notärzte und ein Rettungshubschrauber aus Hannover im Einsatz gewesen, so ein Sprecher der Feuerwehr Oyten.

Zwei Bewohner sterben - Brandursache unklar

Zwei Bewohnerinnen des Pflegeheims im Alter von 89 und 95 Jahren wären direkt beim Feuer ums Leben gekommen, so die Polizei. Ein Feuerwehrsprecher hatte zunächst von einer dritten Person gesprochen, die am Donnerstagmorgen im Krankenhaus gestorben sein soll. Die Polizei bestätigte dies nicht.

Dank geht an Rettungskräfte

Wo und wie genau das Feuer ausgebrochen ist, ist laut Polizei noch unklar. Brandermittler konnten das Gebäude bislang nicht betreten. Weil das Pflegeheim derzeit unbewohnbar ist, wurden die nicht verletzten Bewohner dem Landkreis zufolge in anderen Unterkünften im Ort untergebracht. Dies sei möglich gewesen, weil die zehn Pflegeheime in Oyten so gut vernetzt seien, so Ortsbürgermeisterin Sandra Röse (CDU). Sie dankte den Rettungskräften: Durch ihren Einsatz in der Nacht sei es gelungen, Leben zu retten.

