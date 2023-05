Stand: 19.05.2023 17:25 Uhr Tödlicher Unfall in Wiesmoor: 64-jährige Autofahrerin stirbt

Bei einem Unfall in Wiesmoor (Landkreis Aurich) ist eine 64-Jährige ums Leben gekommen. Die Frau war nach Angaben der Polizei am Freitagmittag mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Trotz schneller Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst und den Notarzt sei sie noch am Unfallort gestorben, hieß es. Warum die 64-Jährige von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Das Auto der Frau wurde abgeschleppt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.05.2023 | 15:00 Uhr