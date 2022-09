Stand: 06.09.2022 21:02 Uhr Tödlicher Unfall auf A1 bei Dreieck Stuhr

Ein 23-Jähriger hat auf der A1 bei Stuhr (Landkreis Diepholz) ein Stauende übersehen und ist mit seinem Kleintransporter in einen Sattelzug geprallt. Der Beifahrer in dem Kleintransporter starb. Der 23 Jahre alte Fahrer sei bei dem Unfall am Nachmittag schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Abend mit. Er musste aus dem Wrack befreit werden und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Die A1 Richtung Hamburg wurde ab dem Dreieck Stuhr voll gesperrt. Auf der Autobahn und den umliegenden Straßen sei es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen, hieß es weiter. Die Verkehrsteilnehmer, die sich zwischen dem Dreieck Stuhr und der Unfallstelle befanden, wurden abends entgegen der Fahrtrichtung zum Dreieck Stuhr geleitet. Am späten Abend soll die Strecke wieder freigegeben werden.

