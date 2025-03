Stand: 17.03.2025 12:30 Uhr Tödlicher Unfall auf A1: Mann rast in Stauende - Strecke gesperrt

Bei einem Unfall auf der A1 im Landkreis Oldenburg ist am Montagvormittag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann hatte laut Feuerwehr zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord ein Stauende übersehen und war ungebremst gegen einen Lkw gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls habe sich das Auto unter den Anhänger geschoben, so die Feuerwehr. Das Auto sei dadurch massiv deformiert und der Fahrer eingeklemmt worden. Der Mann starb noch am Unfallort. Die Polizei ermittelt. Zuvor hatte es auf der Strecke einen Stau gegeben, weil ein Lkw-Anhänger umgestürzt war und die Fahrbahn blockierte. Die A1 ist in Richtung Münster für die Bergungsarbeiten noch voll gesperrt. Der Verkehr wird über die A28 und A29 umgeleitet.

