Stand: 24.04.2025 09:04 Uhr Rhauderfehn: Zwei junge Menschen sterben bei Autounfall

Bei einem Verkehrsunfall in Rhauderfehn (Landkreis Leer) sind am Sonntagabend zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei kam das Auto in einer Linkskurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Dabei seien die beiden Mitfahrer so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle starben, wie die Polizei mitteilte. Bei den Toten handelt es sich den Angaben zufolge um eine 20 Jahre alte Frau und einen 23-jährigen Mann. Der 21 Jahre alte Fahrer des Autos wurde schwer verletzt. Er sei nicht in Lebensgefahr, so die Polizei. Warum der junge Mann die Kontrolle über seinen Wagen verlor, ist laut Polizei noch unklar. Die Straße blieb nach dem Unfall mehrere Stunden gesperrt.

VIDEO: Zwei Tote und ein Schwerverletzter bei Unfall in Rhauderfehn (1 Min)

