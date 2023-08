Stand: 12.08.2023 18:53 Uhr Tödlicher Autounfall: Frau weicht Eimer aus und fährt gegen Baum

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagmittag bei Hude im Landkreis Oldenburg gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam eine 34-jährige Autofahrerin nach rechts von der regennassen Straße ab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Die Frau wurde den Angaben nach in ihrem Auto eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Laut Polizei war die 34-jährige mit ihrem Wagen ins Schleudern geraten, weil sie einem Mörteleimer ausweichen wollte, den ein unbekanntes Fahrzeug auf der Straße verloren hatte.

VIDEO: Hude: 35-Jährige prallt mit ihrem Auto gegen Baum und stirbt (12.08.2023) (1 Min)

