Stand: 16.06.2020 22:04 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Todesfall nach Corona-Infektion in Restaurant

Nach einer Restaurant-Feier in Moormerland (Landkreis Leer) Mitte Mai, in deren Folge sich mehrere Menschen mit dem Coronavirusinfizierten, gibt es einen ersten Todesfall. Das hat eine Sprecherin des Landkreises bestätigt. Bei dem Toten handelt es sich demnach um einen 73-jährigen Mann aus dem Landkreis, der an den Folgen von Covid-19 starb. Der Mann sei bei der Eröffnungsfeier des Restaurants dabei gewesen, sagte die Sprecherin. Der Todesfall hat auch die Staatsanwaltschaft Aurich auf den Plan gerufen. Sie will vorermitteln, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

Corona Kompakt: Ein Toter nach Restaurantbesuch Niedersachsen 18.00 - 16.06.2020 18:00 Uhr Autor/in: Oliver Laffin Nach einem Corona-Ausbruch in einem Restaurant im Landkreis Leer ist einer der Gäste an Covid-19 verstorben. Die Staatsanwaltschaft prüft den Fall. Mehr dazu bei Corona Kompakt.







2,5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Infizierte in kritischem Zustand

Aktuell gebe es noch drei Infizierte aufgrund des Corona-Ausbruchs in dem Restaurant. Darunter auch Patienten in einem kritischen Zustand, sagte die Sprecherin. Mehr als 30 Menschen hatten sich im Zusammenhang mit der Eröffnungsfeier der Gaststätte mit dem Coronavirus infiziert. Knapp 200 Kontaktpersonen mussten zeitweise in Quarantäne. Der Landkreis Leer prüft, ob der Wirt gegen Corona-Auflagen verstoßen hat. Der Betreiber betonte wiederholt, es seien alle Schutzmaßnahmen eingehalten worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.06.2020 | 17:00 Uhr