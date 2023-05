Stand: 31.05.2023 09:58 Uhr Tierpflegerin zieht Halbaffen-Baby "Floki" mit der Flasche auf

Ein von seiner Mutter nicht angenommenes Halbaffen-Baby hat bei seiner Tierpflegerin in Jaderberg (Landkreis Wesermarsch) ein neues Zuhause gefunden. Seit sechs Wochen kümmert sich Marine Johannhardt vom Tier- und Freizeitpark Jaderpark um "Floki", wie der kleine Rotstirnmaki heißt. Das Jungtier kommt tagsüber mit zur Arbeit und abends wieder mit nach Hause, so die Tierpflegerin. Das habe ihren Alltag völlig auf den Kopf gestellt. Nach Angaben des Zoos lebt im Affenrevier des Jaderpark die deutschlandweit einzige Gruppe Rotstirnmakis. "Floki" mitgezählt sind es vier ausgewachsene Tiere und zwei Jungtiere. Geburten seien bei den Halbaffen eine Seltenheit, so der Tierpark. Es habe den Pflegern deshalb zunächst Sorge bereitet, als Mutter "Nanni" ihr im April geborenes Baby nicht annehmen wollte. Ersatzmama Johannhardt zufolge sind insbesondere die ersten zehn Tage ohne Muttermilch kritisch. Inzwischen sei der Kleine jedoch über den Berg.

