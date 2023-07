Stand: 20.07.2023 09:57 Uhr Temposünder im Landkreis Stade fast 100 km/h zu schnell

Bei Tempokontrollen auf einer Landstraße im Landkreis Stade hat die Polizei mehrere drastische Verstöße registriert. An der Messstelle in der Gemeinde Brest sind 70 Kilometer pro Stunde erlaubt. Ein Autofahrer überschritt das Limit um 97 km/h, er fuhr mit Tempo 167 am Radar vorbei. Darauf stehen drei Monate Führerscheinentzug und 700 Euro Bußgeld, außerdem zwei Punkte in Flensburg. Zwei weitere Autos fuhren mit 115 km/h. Diesen Fahrern drohen ebenfalls zwei Punkte, ein einmonatiges Fahrverbot und 300 Euro Bußgeld.

