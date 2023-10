Stand: 17.10.2023 17:48 Uhr Taxi kollidiert mit Lkw - 21-jähriger Fahrgast stirbt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B69 bei Vechta ist am Dienstagmittag der Fahrgast eines Taxis um Leben gekommen. Der Taxifahrer wurde schwer verletzt, ein beteiligter Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Laut Polizei war der 29-jährige Taxifahrer in Fahrtrichtung Lohne unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem Lastwagen kollidierte. Er und sein 21-jähriger Fahrgast wurden in dem Taxi eingeklemmt. Der Fahrer des Taxis wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen. Für seinen Fahrgast kam jede Hilfe zu spät. Die Polizei geht davon aus, dass die B69 bei Vechta nach bis in den Abend gesperrt bleiben wird.

VIDEO: Vechta: 21-jähriger Taxi-Fahrgast stirbt bei Unfall (1 Min)

