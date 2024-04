Stand: 23.04.2024 09:33 Uhr Tarifstreit bei der Telekom: Heute Warnstreik in Niedersachsen

Bei der Telekom in Niedersachsen und Bremen hat ein ganztägiger Warnstreik begonnen. Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten aus den Bereichen Service und Netzausbau aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Anlass sind die aktuellen Tarifgespräche. Laut ver.di soll der Ausstand noch bis Mitternacht dauern. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass sich in Niedersachsen rund 1.200 und in Bremen rund 300 Telekom-Beschäftigte an dem Warnstreik beteiligen. Dadurch könne es zu Beeinträchtigungen für Kundinnen und Kunden kommen, so ver.di. Die Telekom-Shops seien aber nicht davon betroffen, berichtet Radio Bremen auf seiner Internetseite "buten un binnen". Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit rund 70.000 Telekom-Beschäftigten zwölf Prozent mehr Geld, mindestens aber 400 Euro mehr pro Monat. In ganz Deutschland sind in dieser Woche Warnstreiks der Telekom-Beschäftigten geplant.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.04.2024 | 08:00 Uhr