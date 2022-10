Stand: 24.10.2022 09:06 Uhr Tankstellenüberfälle in Oldenburg: Jugendliche gefasst

Die Oldenburger Polizei meldet einen Ermittlungserfolg nach drei Raubüberfällen in der Stadt seit Anfang Oktober. Durch einen Zeugenhinweis habe man drei Tatverdächtige identifizieren können: Zwei 15- jährige Jugendliche aus Oldenburg und einen 15-Jährigen aus dem Landkreis Oldenburg. Gegen die beiden Oldenburger Tatverdächtigen erließ ein Richter am vergangenen Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Sie befinden sich inzwischen in einer JVA. Die Tatbeteiligung des dritten Verdächtigen ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die drei sollen zwei Tankstellen und einen Kiosk überfallen haben. Dabei hatten sie unter anderem eine Schreckschußpistole dabei. In einem Fall ist ein Tankstellenmitarbeiter bei einem Gerangel leicht verletzt worden.

