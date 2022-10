Stand: 26.10.2022 16:30 Uhr Sulingen: Unfall während der Fahrprüfung - zwei Verletzte

Am Dienstag ist in Sulingen (Landkreis Diepholz) ein 18 Jahre alter Fahrschüler während seiner praktischen Prüfung in einen Unfall mit zwei Verletzten verwickelt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hat ein 80 Jahre alter Autofahrer aus unbekannter Ursache beim Abbiegen auf einer Straße das Fahrschulauto übersehen. Die beiden Autos stießen zusammen, wodurch der Fahrlehrer und der Prüfer leicht verletzt wurden. Die beiden Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.10.2022 | 15:00 Uhr