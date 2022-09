Stand: 29.09.2022 14:38 Uhr Stuhr: Entwarnung nach Bombendrohung in Einkaufsmärkten

Nach einer Bombendrohung in zwei Einkaufsmärkten in Stuhr (Landkreis Diepholz) hat die Polizei am Donnerstagnachmittag Entwarnung gegeben. Einsatzkräfte hätten bei einer Durchsuchung mit Spürhunden nichts Verdächtiges gefunden, teilte ein Sprecher mit. Wegen eines Drohanrufs hatten die Beamten die beiden Geschäfte evakuiert. Zahlreiche Polizeikräfte waren den Angaben zufolge vor Ort. Bei den betroffenen Geschäften handelt es sich um einen Supermarkt und ein Möbelhaus in einem Gewerbegebiet.

