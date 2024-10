Meyer Werft übergibt neues Kreuzfahrtschiff "Disney Treasure" Stand: 24.10.2024 18:54 Uhr Die Meyer Werft hat am Donnerstag das neue Kreuzfahrtschiff "Disney Treasure" übergeben. Ein weiteres Schiff befindet sich bereits in Papenburg in Bau. Das Unternehmen war zuletzt in finanzielle Schieflage geraten.

"Wir sind sehr froh, die 'Disney Treasure' heute an Disney Cruise Line abzuliefern", sagte Meyer-Werft-Chef Bernd Eikens am Donnerstag. Die Übergabe fand nach Angaben des Unternehmens sechs Tage früher als geplant statt. Im Dezember soll die Jungfernfahrt von den USA in die Karibik stattfinden.

Videos 1 Min "Disney Treasure" verlässt Papenburg in Richtung Nordsee Zwei Schlepper ziehen das Kreuzfahrtschiff rückwärts auf der Ems in die Niederlande. Viele Schaulustige verfolgten das Auslaufen. (18.09.2024) 1 Min

Meyer Werft: Auftragsbuch umfasst zehn Kreuzfahrtschiffe

Der neue Luxusliner ist laut Unternehmen das fünfte Schiff für die Reederei Disney Cruise Line - und ein weiteres befindet sich bereits in Papenburg in Bau. Die "Disney Destiny" soll nächstes Jahr übergeben werden. Vier weitere Schiffe seien geplant, so das Unternehmen. Im Auftragsbuch der Meyer Werft stehen außerdem ein Forschungsschiff und vier Offshore-Konverterplattformen, damit ist die Werft bis 2031 beschäftigt. Dennoch war das Unternehmen zuletzt in finanzielle Schieflagegeraten.

