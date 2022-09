Stand: 07.09.2022 08:14 Uhr Stuhr: 102-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand

Eine 102-Jährige ist am Dienstagabend bei einem Wohnungsbrand in der Gemeinde Stuhr (Landkreis Diepholz) ums Leben gekommen. Laut Feuerwehr war der Brand in einem Wohnzimmer im Erdgeschoss ausgebrochen. Die 102 Jahre alte Bewohnerin starb im Schlafzimmer vermutlich, weil sie Rauch eingeatmet hatte. Nachbarn hatten einen Rauchmelder gehört und Hilfe gerufen. Die gesamte Wohnung brannte aus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Ursache sei noch unklar, so ein Polizeisprecher.

