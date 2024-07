Stand: 23.07.2024 11:31 Uhr Stromzähler defekt: EWE tauscht 25.000 Geräte aus

Der Energieversorger EWE mit Sitz in Oldenburg tauscht in den kommenden Wochen 25.000 Stromzähler aus. Zuvor hatten sich rund 4000 Kunden gemeldet, weil das Display defekt ist und keine Daten mehr ablesbar sind, teilte der Stromversorger mit. Laut EWE handelt es sich um sogenannte moderne Messeinrichtungen mit dem Kennzeichen DTZ-541 ZEBA. Der Austausch der Geräte sei kostenlos und werde in einigen Wochen beginnen, so ein Unternehmenssprecher. In einigen Fällen seien die Zählerstände der Kunden nicht wieder herstellbar. Dann würde der Verbrauch nach gesetzlichen Vorgaben anhand der Jahresprognose und des Vorjahresverbrauchs nach Rücksprache mit den Kunden geschätzt, heißt es von EWE.

