Stand: 23.08.2024 12:09 Uhr Streit unter Radfahrern in Oldenburg eskaliert - Zeugen gesucht

Ein Streit unter Radfahrern ist am Donnerstagmittag in Oldenburg eskaliert. Nach Angaben der Polizei war eine 68-Jährige mit ihrem Mann und ihrem Sohn auf Fahrrädern unterwegs, als ein jüngerer Radfahrer sie an einer Kreuzung überholte. Dabei sei er gegen den Lenker der Frau gestoßen und gestürzt. Er stieg laut Polizei aber direkt wieder auf, folgte der Familie und versperrte ihnen den Weg. Im Verlauf des Streits soll der Mann plötzlich am Lenker der 68-Jährigen gerissen haben, so dass diese mitsamt ihrem Fahrrad zu Boden stürzte und sich verletzte. Außerdem soll er ihren 37-jährigen Sohn geschlagen und der Familie mit dem Tod gedroht haben. Jetzt sucht die Polizei den schlanken, etwa 30 Jahre alten Unbekannten. Er habe auffällige Tattoos auf den Armen und Händen sowie Narben an den Armen. Die Polizei bittet um Hinweise unter (0441) 790 41 15.

Schlagwörter zu diesem Artikel Oldenburg