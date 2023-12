Stand: 12.12.2023 14:08 Uhr Streit unter Arbeitskollegen führt zu Unfall bei Lohne

Nach einer Auseinandersetzung ermittelt die Polizei wegen gefährlichen Eingriffs im Straßenverkehr. Einer von zwei zerstrittenen Arbeitskollegen war mit seinem Auto am späten Montagnachmittag auf dem Heimweg nach Lohne (Landkreis Vechta), als plötzlich ein Sprinter mit drei unbekannten Personen aus einer Parkbucht schoss, um ihn auszubremsen. Der 20-jährige Lohner konnte ausweichen und fuhr weiter. Wenig später überholte ihn der Wagen seines 22-jährigen Arbeitskollegen und versuchte ebenfalls, ihn auszubremsen. Dabei sei es zu einem Zusammenstoß gekommen. Nur weil er auf den Radweg auswich, habe er eine schlimmere Kollision verhindern können, schilderte der Angegriffene der Polizei. In welchem Zusammenhang der Sprinter zum Streit der Arbeitskollegen steht, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht sagen. Die fand das ebenfalls beschädigte Auto des mutmaßlichen Angreifers an dessen Wohnanschrift und sucht nun nach Zeugen für den Vorgang.

