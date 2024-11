Streit in Cuxhaven eskaliert: Mann durch Messerstiche verletzt Stand: 23.11.2024 19:38 Uhr In Cuxhaven ist in der Nacht zu Samstag ein Mann bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Die Polizei nahm vier Tatverdächtige vorläufig fest. Mittlerweile sind sie wieder auf freiem Fuß.

Laut Polizei war es in einer Wohnung in Cuxhaven gegen 1 Uhr zu einem Streit zwischen mehreren Männern gekommen. Dabei wurde ein 22-Jähriger durch Messerstiche und Schläge verletzt. Er sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, schwebe jedoch nicht in Lebensgefahr. Die Polizei nahm zunächst drei Personen aus Cuxhaven im Alter von 18, 20 und 21 Jahren vorläufig fest. Eine flüchtige vierte Person, ein 19-Jähriger aus Cuxhaven, konnte später gefasst werden. Er soll laut Polizei das Opfer mit dem Messer verletzt haben. Zum genauen Tatablauf machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Angaben, die Hintergründe sind weiterhin unklar.

Polizei: Messerführer brach Angriff freiwillig ab

Nach ersten Ermittlungen soll es sich um einen Streit im persönlichen Umfeld des Opfers gehandelt haben. Zunächst war der Messerangriff als versuchter Totschlag eingestuft worden. Am Samstagabend teilte die Polizei mit, dass gegen den 19-jährigen Angreifer nun jedoch wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt werde. Der Täter habe den Angriff freiwillig abgebrochen, was aus juristischer Sicht als sogenannter Rücktritt vom Tötungsversuch gilt. Da keine Haftgründe mehr vorlagen, wurden alle vier Tatverdächtigen nach Abschluss der Ermittlungen wieder freigelassen.

