Stand: 14.03.2024 15:53 Uhr Straße übers Oste-Sperrwerk bis Ende September gesperrt

Das Oste-Sperrwerk zwischen Neuhaus an der Oste (Landkreis Cuxhaven) und Balje (Landkreis Stade) wird von Anfang April bis Ende September umfangreich gewartet. Das Sperrwerk soll sturmflutsicher bleiben - dafür müsse die gesamte Elektrotechnik überholt werden, sagte ein Sprecher des Wasser- und Schiffahrtsstraßenamtes Elbe-Nordsee (WSA) dem NDR Niedersachsen. Schiffe können durch das dann dauerhaft geöffnete Sperrwerk fahren - dafür bleibt die Straße darüber unpassierbar. An Land ist damit ein beliebter Radweg zwischen den Landkreisen links und rechts der Oste unterbrochen. Außerdem ist das kreiseigene Naturkundemuseum Natureum des Landkreises Stade nur über Umwege erreichbar. Auch der Radwanderbus im Landkreis Stade muss diese Umleitung fahren, wenn er seine Fahrgäste vor dem Natureum absetzen will. Nach Angaben des WSA müssten die Arbeiten am Sperrwerk im Sommerhalbjahr erledigt werden - weil nur dann keine Sturmfluten drohen.

