Stand: 14.04.2025 15:05 Uhr Steine auf Gleisen: Polizei warnt vor gefährlichen Mutproben

Die Bundespolizei sucht nach Unbekannten, die Gegenstände auf Bahnschienen gelegt haben. In Delmenhorst entdeckte ein Lokführer am Wochenende Pflastersteine auf den Gleisen. Außerdem habe er in der Nähe zwei flüchtende Jugendliche in der Nähe gesehen, die sich auf den Gleisen aufgehalten hatten, so die Bundespolizei. Das Gleis wurde vorübergehend gesperrt. Wenige Tage später ereignete sich bei Wilhelmshaven ein weiterer Zwischenfall: Der Fahrer eines Güterzuges entdeckte zahlreiche Steine und Metallgegenstände auf den Gleisen. Das Betreten der Gleise sei lebensgefährlich, so die Bundespolizei. "Mutproben" dieser Art könnten schwerwiegende Folgen haben. Die Beamten haben in beiden Fällen Ermittlungen aufgenommen. Erst in der vergangenen Woche war bei Delmenhorst eine Regionalbahn mit Betonstücken auf Gleisen kollidiert.

Weitere Informationen Delmenhorst: Regionalbahn fährt gegen Betonstücke auf Gleisen Laut Polizei hatte jemand die Betonstücke auf die Gleise gelegt. 200 Reisende saßen in der Regionabahn. mehr

